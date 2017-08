AP: USA og Nord-Korea har fortsatt samtaler i diplomatisk bakkanal

Fra før er det kjent at representanter for USA og Nord-Korea snakket sammen for å sikre løslatelsen av en amerikansk student i juni. Men det har hittil vært uklart om kontakten ble opprettholdt, og om den favnet bredere enn diskusjonene om amerikanske fanger.

Folk som kjenner til dialogen, forteller til nyhetsbyrået AP at samtalene så langt ikke har bidratt til å dempe spenningen rundt Nord-Koreas atomvåpen og raketter.

Nord-Koreas militære ambisjoner, og Trumps trusler om en militær reaksjon, er bakteppet for den ytterst spente situasjonen. APs kilder påpeker at samtalene bak kulissene fortsatt kan danne grunnlag for mer seriøse forhandlinger, også om Nord-Koreas atomprogram.

Det forutsetter imidlertid at Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un legger til side de siste dagers krigerske retorikk og slutter seg til dialogsporet.

USAs Nord-Korea-utsending Joseph Yun har jevnlig kontakt med Pak Song II, en høytstående nordkoreansk diplomat i Pyongyangs FN-delegasjon, ifølge AP.

Blant nyhetsbyråets ikke navngitte kilder er amerikanske tjenestemenn og andre som er orientert om prosessen. De har ikke tillatelse til å snakke om den hemmelige dialogen og uttaler seg derfor under forutsetning av at de får være anonyme.

APs kilder kaller den for New York-kanalen, og Yun er den eneste amerikanske diplomaten som har kontakt med noen nordkoreansk motpart. Kommunikasjonen består i stor grad i å utveksle beskjeder mellom Washington og Pyongyang.

