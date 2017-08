25 lik funnet nedgravd i Sirte i Libya

Likene ble funnet i ulike distrikter av Sirte og er overlevert til politiet i Misrata, opplyser det libyske nyhetsbyrået LNA fredag.

I desember avsluttet Libyas regjering militære operasjoner i Muammar Gaddafis hjemby, Sirte, etter at ekstremistgruppa IS offisielt ble drevet ut av byen.

Byen som ble erobret av IS i juni 2015, var den siste store byen i Libya den militante islamistgruppen kontrollerte. Libyske militsstyrker innledet sin offensiv i midten av mai i fjor, og tok raskt kontroll over store deler av byen. IS bet seg imidlertid fast og slo tilbake, blant annet ved hjelp av bilbomber. På forespørsel fra den FN-støttede regjeringen i Tripoli begynte USA i august å bombe IS-mål i byen.

(©NTB)