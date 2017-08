Trump med nye trusler mot Nord-Korea

Som et svar på at Nord-Korea bare viftet bort hans kraftige advarsler to dager tidligere, sier den amerikanske presidenten torsdag at denne uttalelsen kan ha vært for moderat.

– De har gjort dette mot landet vårt i lang tid, i mange år, sier Trump.

– Det er på tide at noen står opp for folket i landet vårt, og for folket i andre land. Så, om noe, var kanskje ikke den uttalelsen hard nok, sier han videre.

Deretter sa han at Nord-Korea må «ta seg sammen», ellers vil landet være så ille ute som «få andre nasjoner noen gang har vært».

Rasler med sablene

Tidligere denne uken truet Trump Nord-Korea med «ild og vrede på et nivå verden aldri før har sett», dersom de fortsetter å true USA med sine rakett- og atomvåpenprogrammer.

Det framprovoserte en trassig reaksjon fra Pyongyang, som truet med å gjennomføre et rakettangrep mot Guam, et lite amerikansk territorium i Stillehavet som huser viktige amerikanske militæranlegg.

Denne sabelraslingen fikk diplomatiske alarmklokker til å ringe, samtidig som det kom ulike beskjeder fra Trumps rådgivere om USAs intensjoner.

Trump dytter imidlertid disse bekymringene til side, og sier til pressen at beskjeden er klar:

– Nord-Korea bør være veldig, veldig nervøse. Fordi ting vil skje med dem som de ikke trodde var mulig.

– Kina kan gjøre mer

Uttalelsene torsdag kom da Trump sammen med visepresident Mike Pence møtte pressen til fotografering utenfor presidentens golfsted i New Jersey, der han hadde fått en daglig sikkerhetsbrifing.

Trump sier USA fortsatt er åpne for forhandlinger, samtidig som han igjen antyder at han forventer at Kina kan gjøre mer for å få orden på problemet med Pyongyang.

–Jeg mener Kina kan gjøre mye mer. Og jeg tror Kina vil gjøre mye mer, sier han.

