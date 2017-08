Opposisjonen i Kenya mener Odinga vant valget

Koalisjonsleder Musalia Mudavadi sier de krever at valgkommisjonen umiddelbart kunngjør resultatene av presidentvalget, og med det erklærer at Odinga er valgt som landets neste president.

Mudavadi hevder «konfidensielle kilder» i valgkommisjonen har avslørt det han omtaler som «det faktiske valgresultatet».

Valgresultatet er ikke hundre prosent klart, men alt tyder på at sittende president Uhuru Kenyatta fortsetter som landets øverste leder.

Lederen for valgkommisjonen har tidligere torsdag opplyst at hackere forsøkte å manipulere valgresultatet i landet, men at de ikke kom inn i databasen. Odinga hevdet onsdag at valgresultater fra avstemningen tirsdag var blitt hacket og manipulert.

Den 72 år gamle Odinga gjør sitt fjerde og trolig siste forsøk på å bli Kenyas president, som leder for opposisjonsalliansen NASA. Han hevder at hans motstanderne har fraranet ham seieren ved alle valg siden 2007.

(©NTB)