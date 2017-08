Japans forsvarsminister: – Raketter mot Guam utløser vår selvforsvarsrett

Itsunori Onodera kom med uttalelsen under en sesjon i landets nasjonalforsamling torsdag.

Han gjorde det klart at nordkoreanske raketter som skytes mot Guam, utløser Japans rett til «kollektivt» selvforsvar og innebærer at våpensystemet Aegis på japanske jagere vil bli aktivert.

Aegis er et amerikansk system som Japan og flere andre allierte av USA besitter. Systemet kan blant annet brukes til å spore og skyte ned fiendtlige raketter.

Onodera sa også under sesjonen at nordkoreanske raketter mot Guam vil utgjøre en nasjonal krisesituasjon for Japan, fordi de vil true landets eksistens.

Onoderas uttalelser er i tråd med den nylige endrede japanske forsvarspolitikken. Tidligere var politikken at Japan kun ville skyte ned raketter som har Japan som mål. En ny forsvarslov som trådte i kraft i 2016 innebærer imidlertid at Japan kan forsvare USA og andre allierte hvis de angripes.

(©NTB)