Japan: – Nord-Koreas handlinger er provoserende

– Nord-Koreas handlinger er åpenbart provoserende for regionen, inkludert Japan, samt sikkerheten til det internasjonale samfunnet, sa Yoshihide Suga, talsperson for den japanske regjeringen.

– Vi kan aldri tolerere dette, la han til.

Japan har tidligere tatt til orde for at de vil skyte ned nordkoreanske missiler rundt sitt territorium, men Suga gikk ikke ut med detaljer om landets strategi i denne situasjonen – annet enn at «militæret vil gjøre det som er nødvendig».

Nord-Koreas plan skal være å ferdigstille planen for et rakettangrep mot stillehavsøya rundt midten av inneværende måned for så å avvente ytterligere beskjeder fra forsvarsledelsen.

Dette er siste vending i ordkrigen mellom Nord-Korea og USA. President Donald Trump har sagt at om Nord-Korea fortsetter å true USA, vil landet bli møtt med «ild og vrede som verden aldri før har sett».

General Kim Rak-gyom i den nordkoreanske hæren sa dette om Trump i forbindelse med kunngjøringen av missilplanen:

– Det er ikke mulig å føre dialog med en type som er så blottet for fornuft. Det eneste språket han forstår, er ren makt, sa han ifølge det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.

