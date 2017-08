Israel vil ha fortgang i bygging av mur rundt Gaza

Byggingen skjer etter at den israelske regjeringen fikk krass kritikk på hjemmebane for å ha vært uforberedt på Hamas' bruk av tunneler fra enklaven under Gaza-krigen i 2014.

– I de kommende månedene vil vi øke tempoet i byggingen av barrieren, sier generalmajor Eyal Zamir torsdag.

– Vi håper at byggingen vil være fullført innen to år, opplyser Zamir.

Muren skal bestå av betongplater og sensorer og bli rundt 64 kilometer lang, ifølge israelsk militærradio. Den vil trolig strekke seg 6 meter over bakken og gå 40 meter ned i jorden.

Prosjektet har en prislapp på 3 milliarder shekel – rundt 6,6 milliarder norske kroner.

Den israelske boligministeren Yoav Galant, som også har ansvar for byggeprosjekter, opplyser at muren skal bygges på israelsk territorium parallelt med det eksisterende grensegjerdet som strekker seg langs enklaven.

Som del av prosjektet skal det også bygges en barriere i sjøen utenfor Gaza med mål om å stoppe eventuelle angrep sjøveien.

Det var i februar at Israels riksrevisor Yossef Shapira felte en knusende dom over myndighetene for ikke å ha vært forberedt på trusselen fra Hamas-tunnelene fra Gaza.

– Det politiske lederskapet, militærledelsen og etterretningsorganene var klar over trusselen fra tunnelene, og de definerte til og med trusselen som strategisk, skrev Shapira i sin rapport.

Ifølge FN ble 2.251 palestinere drept i Gaza-krigen i 2014. På israelsk side ble 74 personer drept, 68 av dem soldater, ifølge FN.

(©NTB)