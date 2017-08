Eggskandalen øker i omfang

Skandalen som har ført til at egg blir fjerne fra hyllene rundt om i Europa, har også nådd Luxembourg, Romania og Danmark, mens Storbritannia melder at de hadde importert 700.000 egg fra nederlandske farmer som er koblet til frykten for fipronilforgiftning.

Stoffet brukes vanligvis for å bli kvitt lus og midd fra husdyr, men er forbudt i EU til bruk i matindustrien.

Ved inntak av større mengder, kan stoffet forårsake skader på lever, skjoldbruskkjertel og nyrer. Helsemyndighetene i Storbritannia og Danmark melder imidlertid at mengdene som er oppdaget i eggene på markedet der, ikke er farlig for folk flest.

Aksjoner

Presset mot de to landene i sentrum av skandalen, Nederland og Belgia, øker i takt med flere spørsmål om hvordan eggene ble forgiftet og om hvorvidt forbrukerne har blitt ført bak lyset.

Belgiske og nederlandske myndigheter aksjonerte torsdag mot flere steder i de to landene, etter at det tidligere i august ble funnet spor av fipronil i egg fra flere nederlandske hønsefarmer.

To personer ble pågrepet i forbindelse med aksjonene. De er sjefene i et selskap som mistenkes å ha brukt insektmiddelet fipronil i hønsefarmer, ifølge påtalemyndigheten i Nederland.

I tillegg har belgiske og nederlandske myndigheter beslaglagt papirer, biler, kontoutskrifter og andre eiendeler fra bedrifter og personer de har mistanke mot fra begge land. De sier også at de har beslaglagt 6.000 liter med «forbudte produkter» i Belgia.

Den felles offensiven kommer til tross for at Belgia har anklaget Nederland for å ha kjent til problemet med fipronil i egg siden november 2016, uten å informere om den før i juli.

Flere land

Millioner av egg som kan inneholde insektmiddelet fipronil, ble tidligere i august trukket fra markedet i Tyskland, Nederland, Frankrike, Belgia, Sveits og Sverige.

Torsdag ble ett tonn forgiftede eggeplommer funnet i Romania, som dermed ble det første landet i Øst-Europa some rammet av skandalen. Senere meldte Slovakia at de fant 21 pakker forgiftede hardkokte egg importert fra Nederland via Tyskland.

I Danmark opplyser mattilsynet at de så langt kjenner til at 20 tonn forgiftede egg fra Nederland har blitt distribuert til kafeer, kjøkken, kantiner og cateringvirksomheter. Selskapet som har tatt inn eggene har fått beskjed om å trekke dem tilbake.

I Storbritannia har fire større matvarekjeder trukket noen produkter som inneholder egg fra markedet som følge av funnene der.

Luxembourg melder at også de er rammet, og at de har måttet tilbakekalle egg solgt fra enkelte forretninger tilhørende billigkjeden Aldi. Et parti av eggene solgt derfra inneholdt så mye fipronil at de var farlige å spise for små barn.

Millioner kan bli avlivet

Så langt har flere titalls hønsefarmer i Belgia og Nederland er inspisert, og millioner av høns kan bli avlivet.

Det er antatt at fipronil kommer inn i matkjeden ved at det blir ulovlig blandet med et preparat som brukes mot lus og midd. En større gransking er underveis i både Belgia og Nederland.

