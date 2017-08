Byrå: Nordkoreansk angrepsplan mot Guam klar i august

Planen skal være å gjennomføre et rakettangrep mot stillehavsøya rundt midten av inneværende måned for så å avvente ytterligere beskjeder fra forsvarsledelsen.

– Det er ikke mulig å føre dialog med en type som er så blottet for fornuft. Det eneste språket han forstår, er ren makt, sa general Kim Rak Gyomm i den nordkoreanske hæren, ifølge det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.

Tidligere har USAs president Donald Trump sagt at om Nord-Korea fortsetter å true USA, vil landet bli møtt med «ild og vrede som verden aldri før har sett».

– Trump kom med masse nonsens om ild og vrede og ser ikke ut til å ha forstått alvoret i den pågående situasjonen, sa Gyomm.

Generalen sa at landets plan er å avfyre fire Hwasong 12-raketter som skal fly over Japan. Planen er at de skal treffe sjøen rundt 3–4 mil unna det amerikanske territoriet på Guam.

Deretter sendes planen til landets leder Kim Jong-un for vurdering som en «viktig advarsel til USA», heter det i kunngjøringen fra den nordkoreanske hæren.

