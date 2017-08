Brende: Løsning med Nord-Korea krever klokskap

– Jeg sover godt om natten, men jeg liker jo ikke ordbruken, for den er jo til hinder for å finne diplomatiske løsninger. Det er ingen militær utgang på dette, sier Brende til TV 2.

– Partene må sette seg ned og finne løsninger. Nå er det selvsagt den unge lederen Kim Jong-un i Pyongyang som har ansvaret, for han har jo utviklet atomvåpen, noe han ikke skal utvikle. Han har også utviklet raketter, så man må få ham til å avslutte rakettprogrammet, og så må man finne løsninger som fører til at dette ikke eskalerer og kommer ut av kontroll, fortsetter Norges utenriksminister.

Han har tro på en kombinasjon av press og sanksjoner sammen med dialog – og mener det er viktig at man ikke bidrar til eskalering med stadig sterkere ordbruk, noe han understreker at alle har et ansvar for å hindre.

– Jeg tror vi skal få til løsninger over tid. Men det krever mye klokskap, sier Børge Brende.

