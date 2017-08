Aksjonerer i Belgia og Nederland etter eggskandale

– I forbindelse med fipronil-saken gjennomføres det flere raid, sier en talskvinne for påtalemyndigheten i byen Antwerpen i Belgia.

Også i Nederland opplyser påtalemyndigheten at de aksjoner flere steder i forbindelse med etterforskningen av eggskandalen.

– I samarbeid med Belgia gjennomføres det flere raid, sier talskvinne Marieke van der Molen til nyhetsbyrået AFP. Hun kommer ikke med ytterligere detaljer.

Millioner av egg som kan inneholde insektmiddelet fipronil, er trukket fra markedet i Tyskland, Nederland, Belgia, Sveits og Sverige. Flere titalls hønsefarmer i Belgia og Nederland er inspisert, og millioner av høns kan bli avlivet.

Det var tidligere denne måneden at nederlandske myndigheter kunngjorde funn av fipronil i egg fra 17 hønsefarmer. Eggene inneholdt for høyde verdier av stoffet, som kan forårsake skader på lever, skjoldbruskkjertel og nyrer.

Det er antatt at fipronil kommer inn i matkjeden ved at det blir ulovlig blandet med et preparat som brukes mot lus og midd. En større gransking er underveis i både Belgia og Nederland.

