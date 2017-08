Tyskland fortsetter å begrense returer til Afghanistan

Afghanske borgere som begår kriminelle handlinger eller som myndighetene anser som potensielle terrortrusler, blir fortsatt sendt tilbake til Afghanistan, opplyser Martin Schäfer, talsmann for det tyske utenriksdepartementet onsdag. Det samme gjelder personer som i gjentatte tilfeller nekter å samarbeide for å avklare identitet.

Deportasjonen av andre afghanske flyktninger og migranter er imidlertid fortsatt stanset etter terrorangrepet i Kabul 31. mai, opplyser Schäfer. Rundt 150 personer ble drept da en bombe gikk av i ambassadestrøket, og flere ansatte ved den tyske ambassaden ble såret.

I en foreløpig rapport fra myndighetene om sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, heter det at en midlertidig stans av de fleste deportasjonene er den riktige løsningen, ifølge talsmannen.

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har blitt stadig verre etter at NATO-styrkene avsluttet sitt kampoppdrag i 2014.

Tyske myndigheter understreket i mai at tross den midlertidige stansen, har landet ikke endret sin overordnede politikk hva gjelder retur av afghanske asylsøkere. Tidligere fikk mange afghanere opphold i Tyskland, men i fjor besluttet myndighetene at situasjonen i noen områder av landet var trygg nok til at de kunne sendes tilbake.

