SOHR: USA-ledet koalisjon drepte 29 sivile i Syria

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyser at angrepene fant sted i Raqqa i Nord-Syria, der USA-støttede bakkestyrker kjemper mot den ytterliggående islamistgruppa IS.

14 barn og 9 kvinner er blant de drepte i luftangrepene mot byen mellom mandag kveld og tirsdag kveld, opplyser SOHR.

Dødstallet kan komme til å stige ettersom flere er kritisk såret. Helsepersonell inne i byen Raqqa fortalte til nyhetsbyrået DPA natt til onsdag at 23 mennesker ble drept og ti såret i et angrep mot en bygning. Mange av ofrene, flere av dem barn, var fanget i ruinene, ifølge kildene.

Det var tirsdag tre år siden den USA-ledede koalisjonen gikk inn i Irak og senere Syria med mål om å nedkjempe ekstremistene i gruppa som kaller seg Den islamske staten (IS).

USA støtter i Syria den kurdisk-arabiske opprørsalliansen SDF, som kjemper for å erobre Raqqa, som siden 2014 har vært IS' hovedsete.

SOHR, som sanker inn opplysninger fra et kildenettverk på bakken i Syria, har med jevne mellomrom rapportert om sivile tap i de USA-ledede luftangrepene.

Det amerikanske forsvaret har bare innrømmet at 624 er drept i angrepene siden 2014, men observatører og aktivister har slått fast at det reelle tallet er langt høyere.

