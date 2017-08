Nord-Korea sikter seg inn mot amerikanske Guam

En talsmann for det nordkoreanske militæret sier til det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA at planen kan settes i verk på flere måter og når som helst når diktator Kim Jong-un bestemmer seg.

Trusselen kommer kun timer etter at USAs president Donald Trump sa at Nord-Korea vil bli møtt med «ild og vrede som verden aldri før har sett» om landet fortsetter å true USA. Presidenten kom med uttalelsen tirsdag kveld under en pressebrifing på sitt golfsted i New Jersey, der han for tiden ferierer.

Trusselen kommer dager etter at FNs sikkerhetsråd vedtok nye sanksjoner overfor Nord-Korea etter landets siste oppskyting av ballistiske missiler. Vedtaket er det strengeste så langt og har som målsetting å kutte rundt en tredel av Nord-Koreas livsviktige handel med Kina.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un «har vært veldig truende, utover det normale, og som jeg sa vil de bli møtt med ild og vrede, og styrke, som verden aldri før har sett», fortsatte presidenten.

Atomstridshoder

Ifølge en analyse fra USAs militære etterretningstjeneste (DIA) har Nord-Korea utviklet små kjernefysiske stridshoder som kan monteres på landets raketter, skriver The Washington Post, som har fått tilgang til deler av analysen.

I sin årlige rapport som ble lagt fram tirsdag, konkluderer det japanske forsvarsdepartementet med at det samme kan være tilfelle. I den japanske rapporten heter det at «det er mulig at Nord-Korea har klart å framstille miniatyriserte kjernefysiske våpen og har utviklet atomstridshoder».

Tidligere har amerikansk etterretning anslått at det vil ta minst tre år før Nord-Korea kan utvikle interkontinentale raketter som kan nå mål i USA. Det skal være de siste rakettoppskytingene som har fått DIA til å endre sine konklusjoner.

Sanksjonene skjerpet

Resolusjonen som ble vedtatt lørdag, forbyr all nordkoreansk eksport av kull, jern og bly, samt fisk og annen sjømat.

Det er beregnet at Nord-Korea som følge av de nye sanksjonene vil miste 1 milliard dollar årlig i eksportinntekter, eller nær 8 milliarder kroner.

Det tilsvarer en tredel av landets samlede, årlige eksportinntekter.

