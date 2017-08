Nord-Korea: Canadisk pastor løslatt

Kunngjøringen om løslatelsen av 61 år gamle Hyeon Soo Lim kommer etter at en canadisk regjeringsdelegasjon ankom Pyongyang for å diskutere saken denne uka.

KCNA melder onsdag at løslatelsen skjer etter en beslutning fra Nord-Koreas sentraldomstol, men gir ingen flere opplysninger.

Lim ble dømt i 2015 etter at nordkoreanske myndigheter anklaget ham for å ha forsøkt å bruke religion til å ødelegge det nordkoreanske systemet. Pastoren ble også beskyldt for å ha hjulpet amerikanske og sørkoreanske myndigheter med å lokke og bortføre nordkoreanske statsborgere.

– Pastor Lims helse og velvære er fortsatt svært viktig for regjeringen i Canada. Vi fortsetter å engasjere oss i denne saken, sa statsminister Justin Trudeaus talsperson Cameron Ahmad i forkant av løslatelsen.

Lims løslatelse skjer rundt to måneder etter at den amerikanske studenten Otto Warmbier ble løslatt fra Nord-Korea. Han lå i koma da han ankom USA og døde kort tid senere.

Tre amerikanske statsborgere er fortsatt i nordkoreansk fangenskap.

(©NTB)