Mattis: Nord-Korea risikerer «ødeleggelse»

Nord-Korea bør stoppe sin overveielse av handlinger som vil lede til «slutten på regimet og ødeleggelse av dets folk», sier Mattis i en uttalelse onsdag kveld.

– Selv om vårt utenriksdepartement gjør alt de kan for å løse denne globale trusselen med diplomatiske virkemidler, må det gjøres klart at de alliertes militære kombinert har de mest nøyaktige, innøvde og robuste defensive og militære evnene i verden, heter det videre.

Nord-Korea vil tape ethvert våpenkappløp eller konflikt landet setter i gang, sier Mattis.

Mattis' advarsel kom dagen etter at president Donald Trump sa at Nord-Korea vil bli møtt med «ild og vrede som verden aldri før har sett», om landet fortsetter å true USA.

Få timer etter Trumps trussel svarte en uidentifisert talsmann for hæren i Pyongyang med å kunngjøre planer om å angripe den amerikanske stillehavsøya Guam.

– Sterkt budskap

USAs utenriksminister Rex Tillerson gikk imidlertid tidligere onsdag ut med en beroligelse til det amerikanske folk. Amerikanerne trenger ikke være bekymret etter Trump og Nord-Koreas utveksling av krigslignende trusler, ifølge Tillerson.

– Jeg tror ikke at det finnes noen overhengende trussel fra Nord-Korea. Det amerikanske folk kan sove trygt, sa Tillerson på vei fra Kuala Lumpur til Guam.

Han forsøkte å forklare tankegangen bak presidentens advarsel til Pyongyang dagen før.

– Han sender et sterkt budskap i et språk som Kim Jong-un kan forstå, siden han tilsynelatende ikke forstår diplomatiets formuleringer, sa Tillerson.

Tydelig

Utenriksministeren la til at presidenten bare ønsket å være tydelig overfor det nordkoreanske regimet om at USA har en ubestridt evne til å forsvare seg, og at den amerikanske regjering akter å forsvare seg og sine allierte.

I flere twittermeldinger onsdag skriver Trump at det amerikanske atomvåpenarsenalet er sterkere og mektigere enn noen gang før.

Noen minutter senere understreket han at det på grunn av atomvåpnene aldri vil komme en tid da USA ikke vil være verdens mektigste land.

– Forhåpentlig vil vi aldri bli nødt til å bruke denne makten, fortsetter presidenten.

Bekymret

Flere statsoverhoder og ledere verden over maner partene til ro.

FNs generalsekretær António Guterres sier han er bekymret over den stadig mer konfronterende retorikken, og han oppfordrer partene til å finne en løsning. Sikkerhetsrådet ber på sin side alle land følge opp de skjerpede sanksjonene mot Nord-Korea som nylig ble vedtatt.

Kina, som er Nord-Koreas viktigste handelspartner, oppfordrer til tilbakeholdenhet, mens Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel kritiserte den amerikanske presidentens ordvalg.

Frankrike på sin side roser Trumps «besluttsomme» opptreden. Regjeringstalsmann Christoph Castaner sier at presidentens besluttsomhet er den samme som enhver amerikansk president ville ha utvist, hvis en del av deres land kunne bli mål for atomraketter.

(©NTB)