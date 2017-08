Krigsretorikk mellom USA og Nord-Korea, men neppe krigshandlinger

President Donald Trump, som tirsdag kveld holdt en pressebrifing i New Jersey, leverte en bredside mot de nordkoreanske rakettoppskytningene som tok spenningsnivået opp ytterligere et hakk.

Trump lovet at Nord-Korea ville bli møtt med «ild og vrede av et slag som verden aldri har sett før», dersom ikke atomvåpenprogrammet stanses. Etter få timer svarte en uidentifisert talsmann for hæren i Pyongyang med å kunngjøre planer om å «omslutte» stillehavsøya Guam med rakettild.

Dette ble framstilt som et passende mottiltak mot de langtrekkende amerikanske bombeflyene som er stasjonert på Guam, og som USA sender inn over Koreahalvøya. Flyene kan utrustes med atomvåpen.

– Denne flytrafikken går Nord-Korea på nervene, sa talsmannen. Han la til at planen kan settes i verk på kort tid, dersom president Kim Jong-un bestemmer seg for det.

Ikke selvmord

Korea-ekspert Vladimir Tikhonov sier det er en radikal ordbruk fra nordkoreansk side om dagen, men han tror ikke at landet ønsker å begå selvmord.

– Vi ser en ytterligere opptrapping av krigsretorikken, og det er en liten bit av virkelig fare i den situasjonen som nesten daglig forverrer seg. Men det er likevel usannsynlig at det blir militære sammentreff, sier Tikhonov til NTB.

Han er professor i Kina/Korea-studier ved Universitetet i Oslo. Tikhonov er født i Russland, men har i dag sørkoreansk statsborgerskap og mange års opphold i Norge bak seg.

Professoren legger til at ingen av partene ønsker en storkrig. For Nord-Korea vil det bety utslettelse, og for Sør-Korea og USA er krigsutbrudd en utenkelig utgang, mener Tikhonov.

Med president Donald Trump i Det hvite hus merker han at den sterkt ideologisk pregede ordkrigen er brakt til nye høyder, men at de militære realitetene i bunn ikke er blitt annerledes på amerikansk og nordkoreansk side.

Mangler kapasitet

En atomvåpenekspert som gjentatte ganger har besøkt Nord-Koreas atomvåpenprogram, tviler på at rakettene er i stand til å nå amerikanernes militærbase på Guam.

Retorikken mellom de to landene utgjør per nå den største faren, mener professor Siegfried Hecker ved Stanford-universitetet i California i USA.

Selv om Nord-Korea i juli prøveskjøt to interkontinentale raketter, er det ekstremt utfordrende og fortsatt utenfor Nord-Koreas rekkevidde å skulle utvikle små kjernefysiske stridshoder, sier han.

Trusselen fra Pyongyang kommer bare dager etter at FNs sikkerhetsråd vedtok nye sanksjoner som straff for den siste tidens oppskyting av ballistiske raketter. Vedtaket er det strengeste så langt og har som målsetting å kutte rundt en tredel av Nord-Koreas livsviktige handel med Kina.

Atomstridshoder

Ifølge en analyse fra USAs militære etterretningstjeneste (DIA) har Nord-Korea utviklet små kjernefysiske stridshoder som kan monteres på landets raketter, skriver The Washington Post, som har fått tilgang til deler av analysen.

I sin årlige rapport, som ble lagt fram tirsdag, konkluderer det japanske forsvarsdepartementet med det samme.

Tidligere har amerikansk etterretning anslått at det vil ta minst tre år før Nord-Korea kan utvikle interkontinentale raketter som kan nå mål i USA. Det skal være de siste rakettoppskytingene som har fått DIA til å endre sine konklusjoner.

