Fransk politi jakter på bilfører som kjørte ned og såret seks soldater

Angrepet var uten tvil utført med overlegg, mener ordfører i forstaden Levallois-Perret, Patrick Balkany, som overfor fjernsynskanalen BFM kaller angrepet «motbydelig».

Hendelsen fant sted i Levallois-Perret, nordvest for Paris, i 8-tiden onsdag morgen. Fire av soldatene ble lettere såret, to av dem alvorlig.

Politiet jakter nå på kjøretøyet og føreren, som stakk fra stedet etter påkjørselen. To polititjenestefolk opplyser at politiet sjekker opptak fra videokameraer i området nær rådhuset i Levallois for å identifisere kjøretøyet og spore opp sjåføren.

De to politikildene viser til øyenvitner som har fortalt at de så en mørk BMW med én person som sto og ventet inne i en blindvei nær en bygning som soldatene pleier å bruke. Den ene av tjenestefolkene sier angriperen slo til idet en gruppe soldater kom ut fra bygningen og var på vei til kjøretøyene sine i forbindelse med vaktbytte.

Ordfører Patrick Balkany oppgir samme hendelsesforløp:

– Bilen akselererte svært raskt da soldatene kom ut av bygningen, sier Balkany.

Soldatene tilhører sikkerhetsstyrken Sentinelle som ble opprettet etter IS-angrepene i Paris i 2015 da 130 personer ble drept.

(©NTB)