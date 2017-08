Frankrike åpner terror-etterforskning av bilangrep på soldater

– Hendelsen, som politiet mener ble gjort med overlegg, påvirker ikke soldatenes innsats for å sikre det franske folk, sier Parly.

Hun omtaler hendelsen som «en feig handling».

Også ordføreren i forstaden Levallois-Perret, Patrick Balkany, mener dette var en handling som ble utført med overlegg. Overfor fjernsynskanalen BFM kaller han angrepet «motbydelig».

Soldatene ble påkjørt i Levallois-Perret, nordvest for Paris, i 8-tiden onsdag morgen. To soldater ble alvorlig såret og fire ble lettere såret.

Politijakt

Fransk påtalemyndighets antiterrorenhet har nå formelt åpnet etterforskning.

– Det er beordret etterforskning rundt drapsforsøk i forbindelse med en terrorhandling, skriver påtalemyndighetens kontor i Paris i uttalelse.

Politiet jakter på kjøretøyet og føreren, som kom seg unna etter påkjørselen. To polititjenestefolk opplyser at politiet sjekker opptak fra videokameraer i området nær rådhuset i Levallois for å identifisere kjøretøyet og spore opp sjåføren.

De to politikildene viser til øyenvitner som har fortalt at de så en mørk BMW med én person som sto i en blindvei nær en bygning soldatene pleier å bruke. Den ene av tjenestefolkene sier angriperen slo til idet en gruppe soldater kom ut fra bygningen og var på vei til kjøretøyene sine i forbindelse med vaktbytte.

Akselererte raskt

Ordfører Patrick Balkany oppgir samme hendelsesforløp:

– Bilen akselererte svært raskt da soldatene kom ut av bygningen, sier Balkany.

Soldatene tilhører sikkerhetsstyrken Sentinelle som ble opprettet etter IS-angrepene i Paris i 2015 da 130 personer ble drept.

(©NTB)