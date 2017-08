Countryartisten Glen Campbell er død

Den amerikanske musikeren døde etter flere års kamp mot Alzheimers sykdom, har hans familie fortalt på Facebook.

– Det er med et tungt hjerte vi opplyser at vår kjære ektemann, far, bestefar og legendariske sanger og gitarist har gått bort, heter det i en uttalelse fra familien.

Hans karriere strakte seg over seks tiår, og totalt solgte Campbell over 45 millioner plater. Campbells storhetsperiode var på 1960- og -70-tallet. Blant hans største hits var «Wichita Lineman» (1968) og «Rhinestone Cowboy» (1975).

Campbell ble født i 1936 i en liten by i delstaten Arkansas som ett av tolv barn i en fattig familie.

