– Ti tusen jemenitter med behov for behandling i utlandet døde på ett år

Flyplassen i den opprørskontrollerte hovedstaden ble stengt for ett år siden. Stengingen har bidratt til at rundt 10.000 jemenitter har mistet livet fordi de ikke kom seg ut av landet for å få nødvendig medisinsk behandling. Det kommer fram i en felles uttalelse fra 15 bistandsorganisasjoner på årsdagen for stengingen 9. august. Blant avsenderne er Flyktninghjelpen, Care og Redd Barna.

– Tusenvis av jemenitter med sykdommer som kunne vært behandlet, har mistet livet som følge av dette, sier Mutasim Hamdan, Flyktninghjelpens landdirektør i Jemen.

Tallet organisasjonene oppgir, kommer fra helsedepartementet i Jemen.

Skjulte ofre i konflikten

Tallet er vanskelig å få bekreftet, men organisasjonene sier anslaget på 10.000 er av noenlunde samme størrelse som antall mennesker som ifølge FN er drept som direkte følge av krigshandlinger siden mars 2015.

De anslagsvis 10.000 som har dødd fordi de ikke fikk medisinsk behandling, representerer de skjulte ofrene i konflikten i landet, sier de 15 organisasjonene. De kommer i tillegg til de mange jemenittene som er drept i bombeangrep og andre krigshandlinger i det lutfattige landet.

– Menneskerettighetsbrudd

Før konflikten brøt ut, dro anslagsvis 7.000 jemenitter til utlandet hvert år for å få nødvendig legehjelp, ifølge tall fra FNs nødhjelpsorgan OCHA.

Personer som venter på livsviktig medisinsk behandling i utlandet, må nå forsøke å komme seg ut på annet vis. Det betyr gjerne at man må kjøre i 10–20 timer til andre flyplasser, ofte gjennom områder der det foregår krigshandlinger, påpeker organisasjonene.

– Dette er et brudd på befolkningens rett til bevegelsesfrihet, en menneskerett som er nedfelt i artikkel 13 i Menneskerettighetserklæringen, skriver de i fellesuttalelsen.

Hindrer humanitær hjelp

Organisasjonene får heller ikke fløyet inn nødvendige forsyninger og humanitær hjelp til de rundt 20 millioner innbyggerne som har behov for det, når flyplassen er stengt.

Situasjonen forverres også av et pågående kolerautbrudd.

Det var den saudiledede koalisjonen som 9. august i fjor innførte restriksjoner på bruk av Jemens luftrom.

– Katastrofalt

Uten tilgang til trygg transport ut, står jemenittene igjen uten tilgang til livreddende medisinsk behandling. Resultatet er katastrofalt. Tusenvis av kvinner, menn og barn som kunne vært reddet, har nå mistet livet, sier Hamdan.

Eskaleringen av konflikten, med påfølgende ødeleggelser på infrastruktur og kollaps av offentlige tjenester innebærer en rask forverring av en av verdens største humanitære kriser, mener Hamdan.

