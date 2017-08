Venezuelas grunnlovsgivende forsamling tilsidesetter nasjonalforsamlingen

Beslutningen ble fattet via et dekret utstedt tirsdag ettermiddag lokal tid, og hindrer den opposisjonskontrollerte folkevalgte nasjonalforsamlingen og andre statlige organer fra å blande seg inn i lover som den nye grunnlovsgivende forsamlingen velger å innføre.

President Nicolás Maduro har sagt at forsamlingen er et forsøk på å løse landets politiske krise, men opposisjonsledere mener det bare er en måte for Maduro å sikre seg all makt på.

Opposisjonsledere og en voksende liste med utenlandske regjeringer har nektet å anerkjenne den nye grunnlovsgivende forsamlingen.

