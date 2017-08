Trump truer Nord-Korea med «ild og vrede"

Presidenten kom med uttalelsen tirsdag kveld under en pressebrifing på sitt golfsted i New Jersey, der han for tiden ferierer.

– Nord-Korea bør ikke komme med flere trusler mot USA. De vil bli møtt med ild og vrede som verden aldri før har sett, sa Trump.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un «har vært veldig truende, utover det normale, og som jeg sa vil de bli møtt med ild og vrede, og styrke, som verden aldri før har sett», fortsatte presidenten.

Tidligere samme dag meldte Washington Post at USAs militære etterretningstjeneste (DIA) har konkludert med at Nord-Korea har utviklet små kjernefysiske stridshoder som kan monteres på landets raketter.

(©NTB)