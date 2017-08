Tjenestemann: Taliban har løslatt over 200 gisler

Landsbyen er den samme som der over 50 personer ifølge afghanske myndigheter ble drept lørdag.

Personene, flesteparten av dem sivile, ble ifølge provinsmyndighetene drept etter at Taliban i samarbeid med IS tok kontroll over et område i Sayad-distriktet.

Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid bekreftet mandag at gruppen i helgen tok kontroll over Mirzawalang. Han hevdet imidlertid at Taliban gjennomførte angrepet alene, og han avviste at sivile ble drept.

(©NTB)