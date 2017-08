Russlands tidligere økonomiminister stilles for retten for korrupsjon

Det er første gang et regjeringsmedlem stilles for retten i nyere russisk historie. Den 61 år gamle Uljukajev ble fengslet i november i fjor for angivelig å ha mottatt rundt 16 millioner kroner i bestikkelser.

Han skal ha tillatt salget av statens kontrollerende aksjepost i oljeselskapet Bashneft til Rosneft, et annet statskontrollert selskap.

Uljukajev skal først ha motsatt seg salget. Han protesterte mot at ett statskontrollert selskap skulle få kontroll over et annet, under dekke av å drive privatisering.

Nå risikerer han 15 års fengsel for angivelig å ha mottatt bestikkelser og dermed godtatt salget. Russlands største oljeselskap, Rosneft, kontrolleres av Igor Setsjin, en av de innerste i sirkelen rundt president Vladimir Putin.

En meningsmåling gjort av Russlands største institutt viser at flertallet av de spurte mener at Uljukajev ble offer for en maktkamp i de øverste sirkler i regjeringen.

