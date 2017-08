Presidentvalg under spent atmosfære i Kenya

Fra tidlig morgen var det lange køer ved valglokalene i det østlige Afrikas rikeste land. Førstegangsvelgere og gamle koner med bøyd rygg sto tålmodig og ventet under skarpt oversyn av soldater.

Tellingen er allerede i gang, men resultatet er først ventet om 24 til 48 timer. Først innen en uke skal valgmyndighetene levere det endelige, offisielle resultatet.

I forrige valg i 2013 vant president Kenyatta, sønn av Kenyas landsfader Jomo Kenyatta, da han så vidt klarte å kare til seg over 50 prosent av stemmene i første valgomgang.

Blodig i 2007

Det valget gikk i stor grad fredelig for seg. Mange kenyanere frykter likevel at årets valg skal bli et blodbad lik det i 2007, da over tusen mennesker mistet livet i uroen som oppsto etter valget. Det året tapte Odinga for Mwai Kibaki, den daværende sittende presidenten.

Mandag oppfordret Kenyatta landsmennene til å gå hjem etter at stemmen er levert.

– Etter å ha avgitt din stemme, vær så snill å gå hjem, sa Kenyatta i en TV-sendt tale.

– Dra tilbake til din nabo. Uansett hvor han eller hun kommer fra, uansett stamme, farge eller religion. Ta dem i hånden, del et måltid og si til dem – «la oss vente på resultatene» – for Kenya kommer til å bestå i lang tid etter dette valget, fortsatte han.

Falske nyheter

Sosiale medier har i opptakten til valget vært oversvømmet av falske nyheter fra avsendere som prøver å imitere BBC og CNN, ifølge nyhetsbyrået TT.

Ni av ti kenyanere sier at de har støtt på falsk og villedende informasjon, viser en spørreundersøkelsen fra Portland/GeoPoll.

– At feilaktig informasjon spres, er alvorlig, særlig i følsomme tider der det er fare for at det kan bryte ut uroligheter, sier professor i medie- og kommunikasjonsvitenskap Jessica Gustafsson til TT.

Vekst og korrupsjon

Kenyatta, som har lansert seg som Kenyas økonomiske redningsmann, startet sin valgkamp med å åpne landets hittil største infrastrukturprosjekt etter kolonitiden, en ny jernbane mellom hovedstaden Nairobi og havnebyen Mombasa.

Under hans styre har Kenya hatt en økonomisk vekst på rundt 5 prosent i året.

Men samtidig har landets utenlandsgjeld økt, og Kenyatta har ikke lykkes med å komme korrupsjonen i landet til livs. Heller ikke har veksten kommet landets fattige til gode, ifølge analytikere.

(©NTB)