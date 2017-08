Politiet skjøt mot bil i Brussel – føreren hevder det er eksplosiver i kjøretøyet

Politiet avfyrte skudd mot bilen én gang, for å tvinge føreren til å stanse etter en biljakt i høy fart gjennom Molenbeek. Underveis hadde bilen vært involvert i to kollisjoner, opplyser påtalemyndighetens talskvinne Ine Van Wymersch til AP.

– Da de fikk personen ut fra bilen, hevdet han umiddelbart at det fantes eksplosiver i kjøretøyet, sier hun.

Mannen var alene og uskadd i bilen.

Bombeeksperter er tilkalt til stedet for å undersøke bilen, og området er sperret av. Det har i sin tur ført til at mellom 400 og 500 personer må holde seg inne i butikker i nærheten, i påvente av at politiet skal avslutte sitt arbeid på stedet, opplyser Brussel-politiets talskvinne Dorothee Cattrysse.

Ifølge kringkasteren RTL rygget mannen inn i politibilen etter biljakten, og det var etter dette at politiet skjøt mot den. Bilen skal ha tyske skilter, ifølge RTL.

