Mikroalger truer turister på Kanariøyene

Det er ferieøya Tenerife som er hardest rammet.

– Siden slutten av juni har det vært en stor oppblomstring av mikroalger, som noen ganger rammer strendene, sier José Juan Aleman i helsevesenet på Kanariøyene.

Han legger til at algene er et naturlig, midlertidig fenomen som vil gå over.

Algene inneholder en gift som kan føre til irritasjon på huden. Flere strender har blitt stengt de siste ukene. Det gjelder blant annet den populære stranda Teresitas, som ligger i Santa Cruz på Tenerife.

I fjor besøkte 13 millioner turister øygruppa som ligger utenfor Afrikas vestkyst.

(©NTB)