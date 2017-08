Aktivister: – Syriske styrker trapper opp offensiven nær Damaskus

Offensiven i enklaven Øst-Ghouta, som utgjør noen av Damaskus' østlige forsteder, ble innledet tirsdag, dagen etter at opprørere slo tilbake mot regjeringsstyrker og drepte flere soldater, ifølge aktivister.

Ifølge aktivisten Anas al-Dimashqi registreres det nå mellom 60 og 70 daglige luft- og artilleriangrep fra regjeringsstyrker og allierte mot enklaven, som kontrolleres av opprørsgruppen Faylaq al-Rahman.

Gruppen er ikke omfattet av våpenhvileavtalen som ble meklet fram av Egypt og Russland og signert i Kairo 22. juli.

Ifølge videoopptak som det opposisjonelle Ghouta Media Center publiserte på sosiale medier tirsdag, førte luftangrep rettet mot byene Ein Terma og Zamalka til at deler av bygninger og andre gjenstander på bakken ble kastet høyt til værs. En sivil ble drept og flere såret, ifølge senteret. De to byene ligger like øst for gamlebyen i Damaskus.

Også landsbyene Douma, al-Rayhan og Housh al-Douahira ble beskutt, ifølge Dimashqi og eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Disse stedene, som også ligger like utenfor Damaskus, kontrolleres av opprørsgruppen Islams hær. Denne gruppen er omfattet av våpenhvileavtalen.

Ifølge SOHR ble ni soldater drept av opprørere og minst én soldat tatt til fange mandag, og kampene fortsatte tirsdag.

– Hva slags våpenhvile er dette? Jeg anser ikke dette som noen våpenhvile, sier SOHR-leder Rami Abdulrahman.

(©NTB)