27 dømt til døden for deltakelse i IS-massakre ved Tikrit

Massakren skjedde i 2014, da IS under en større offensiv feide over store landområder i det nordlige Irak. Dommen kan bli anket til en høyere instans.

Domstolen løslot 25 menn på grunn av manglende bevis.

I 2016, i en tidligere runde av rettsoppgjøret etter massakren, henrettet irakiske myndigheter 36 personer for angrepet mot flybasen Tikrit Air Academy.

I perioden etter at flybasen falt i 2014, hevdet IS å ha tatt livet av 1.700 sjiasoldater som hadde overgitt seg til sunnimuslimene i leiren. IS sa videre at 800 sunnisoldater var blitt benådet.

Bilder som IS selv la ut på nettet i 2014, viser store grupper av menn som blir drevet sammen og stuet opp på lastebiler. Ute i ørkenen ble de tvunget til å ligge i lange rekker, mens IS-medlemmer angivelig åpnet ild.

En senere video viser andre menn som en etter en blir drevet ned til en elvebredd, der de blir slått og så skutt i hodet.

