USA: Avgjørende at Kina følger opp FN-sanksjonene mot Nord-Korea

FNs sikkerhetsråd vedtok i helgen enstemmig å skjerpe sanksjonene mot Nord-Korea som svar på utskytingen av ballistiske raketter. Vedtaket er det strengeste så langt og har som målsetting å kutte rundt en tredel av Nord-Koreas livsviktige handel med Kina.

Det er anslått at denne handelen har en verdi på 3 milliarder dollar årlig, og den står for 90 prosent av det nordkoreanske regimets handel med omverdenen. Tanken er at en drastisk reduksjon i samhandelen vil gi færre midler til bruk i atomvåpenprogrammet.

Treffer ikke

Lederen for Nordisk institutt for Asia-studier, Geir Helgesen, tror ikke at sanksjonene virker. Han mener det er de fattigste, og de som bor lengst vekk fra hovedstaden, som får lide, ikke regimets ledelse.

– Det er ingen som tror at landets ledere får mindre å spise som følge av sanksjonene. Sanksjonene treffer ikke de riktige personene, men synes likevel å være det eneste det internasjonale samfunnet kan gripe til, sier Helgesen til Ritzaus byrå.

Han frykter at sanksjonene har som mål å kvele landet fullstendig og få økonomien til å bryte sammen, selv om ikke dette står i klartekst i FN-vedtaket.

USA ser på det som en seier at både Russland og Kina stemte for resolusjonen, men har dårlig erfaring med den langsiktige disiplinen. Mønsteret er at Kina følger opp i en viss periode, men at det så blir «business as usual» med det utstøtte regimet i Nord-Korea.

Russerne nøler

Også russerne inntar en noe annen holdning enn USA, selv om landet stemte for sanksjonene. FN-ambassadør Vasilij Nebenzja sier ifølge det statlige nyhetsbyrået Tass at sanksjonene ikke må bli et mål i seg selv og at de ikke skal brukes til å kvele Nord-Korea økonomisk.

Alle land som stemte ja til vedtaket i Sikkerhetsrådet, har forpliktet seg til å stanse import av kull, jern, bly og sjømatprodukter. De skal heller ikke slippe inn nordkoreanske gjestearbeidere som sender penger tilbake hjemlandet.

Men hovedbekymringen for USA og landene i Stillehavsregionen er hvordan Kina i det lange løp vil forholde seg til FN-vedtaket. Kina er Nord-Koreas økonomiske garantist. Uten handelen med Kina, er hungersnød og sammenbrudd like om hjørnet.

Uønskede innvandrere

John Delury ved Yonsei-universitetet i Seoul tror at Kina frykter en flodbølge av innvandrere fra Nord-Korea dersom landet kollapser.

– Det som er vedtatt nå, synes å gå fra sanksjoner til embargo. Det er å strupe Nord-Koreas økonomi, med de følger det kan få for nabolandene. Hvis utviklingen går i den retning, er jeg usikker på hvor lenge Kina er om bord, sier han.

Nord-Korea fordømmer FNs nye sanksjoner som et brudd på landets suverenitet og avviser å gå inn i forhandlinger om atomprogrammet. I en erklæring heter det at Nord-Korea vil hevne seg på USA «tusenvis av ganger».

USAs utenriksminister Rex Tillerson sier at forhandlinger med Nord-Korea ikke er nært forestående. Han legger til sanksjonene betyr at verdenssamfunnet har sett seg lei på landets atomvåpenambisjoner.

– Det beste signalet Nord-Korea kan sende, er at de stopper disse rakettestene, sier Tillerson.

