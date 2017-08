UNICEF advarer om overgrep mot kvinner og barn i Kongo

– Barn og kvinner forteller oss om grufulle overgrep. Mange barn har blitt rekruttert av hæren, dopet ned og havnet i voldsutgytelsene. Det finnes ikke noe som rettferdiggjør slike handlinger, heter det i en uttalelse fra UNICEFs visegeneraldirektør Justin Forsyth.

Mer enn 1,4 millioner mennesker, blant dem 850.000 barn, har de siste tolv månedene blitt drevet på flukt fra sine hjem i Kasai-regionen.

– Situasjonen for barna blir verre. Familier som drives på flukt fra konflikten, har ikke tilgang på elementær helsehjelp, uttaler Forsyth.

– Anslagsvis 400.000 barn risikerer alvorlig og akutt feilernæring. Barn har mistet ett år med skolegang fordi hundrevis av skoler har blitt plyndret og angrepet, lærerne har blitt drept eller flyktet for å komme seg i sikkerhet. Frykt for vold gjør at lærerne ikke er i stand til å gjenoppta arbeidet, og foreldrene er for redde til å sende barna på skolen, sier Forsyth.

Konflikten brøt ut i august i fjor etter at en lokal høvding ble drept i kamper med kongolesiske sikkerhetsstyrker. Siden har over 3.300 mennesker blitt drept. FN-granskere har avdekket massegraver, og i en FN-rapport beskrives brutale overgrep der folk brennes levende, halshogges og får kroppsdeler skåret av.

FNs menneskerettssjef Zeid Ra'ad al-Hussein ber Kongos regjering om umiddelbar handling for å hindre at volden utvikler seg til omfattende etnisk rensing.

(©NTB)