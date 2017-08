To journalister drept på Filippinene

Radiojournalist Rudy Alicaway fra kanalen DXPB ble drept søndag i byen Molave. Journalist Leo Diaz fra avisen Balita ble drept i Quirino mandag, opplyser politiet.

Begge drapene skjedde på Mindanao-øya sør på Filippinene, der islamister, kommunister og krigsherrer kjemper mot myndighetene. I begge tilfellene kjørte journalistene på motorsykler, og ble innhentet av væpnede menn som skjøt og drepte dem.

Til nå har fire journalister blitt drept etter at president Rodrigo Duterte overtok makten i fjor sommer, opplyser journalistforbundets leder Dabet Panelo. Panelo mener dette styrker bildet av Filippinene som et av verdens farligste land for journalister.

Ifølge Den internasjonale journalistføderasjonen (IFJ) ble 146 journalister drept på Filippinene mellom 1990 og 2015, noe som bidro til å rangere landet som det nest farligste for journalister etter Irak.

Duterte har i skarpe ordelag kritisert landets medier for kritisk dekning av hans kamp mot narkotika. Flere tusen personer er blitt drept i myndighetenes krig mot narkotika det siste året. Like før han ble innsatt som president i fjor, uttalte han seg på en måte som ble oppfattet som rettferdiggjøring av drap på journalister.

– Du er ikke fritatt fra å bli drept bare fordi du er journalist, så lenge du er en horesønn, sa han.

(©NTB)