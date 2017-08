Pussy Riot-medlemmer anholdt i Sibir

De to Pussy Riot-medlemmene Maria Aljokhina og Olga Borisova ble brakt til en domstol i byen Yakutsk. Ifølge dem selv var de mistenkt for å ha holdt en ulovlig demonstrasjon.

Dommeren besluttet imidlertid at de to kvinnene skulle slippes fri som følge av feil i politiets papirer i saken.

Anholdelsen skjedde etter at de to søndag holdt en protest mot fengslingen av den ukrainske regissøren Oleg Sentsov, som soner i et fengsel i Yakutsk. Sentsov ble i 2015 dømt til 20 års fengsel for terrorvirksomhet.

Sentsov er fra Krim-halvøya, som Russland annekterte i 2014. Både han og hans støttespillere anser dommen som straff for Sentsovs motstand mot annekteringen.

Aktivist- og punkgruppen Pussy Riot er blant annet kjent for at de i 2012 framførte en låt som en protest mot president Vladimir Putin i Frelserkatedralen i Moskva. To av medlemmene ble etter opptredenen dømt til fengsel, og en tredje fikk en betinget dom.

