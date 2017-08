Maduro jakter opprørere etter militærbaseangrep

Ti av de tjue opprørerne som ifølge myndighetene angrep militærbasen i den sentrale byen Valencia søndag, er fortsatt på frifot, tross store anstrengelser for å få tak på dem. Gruppen hadde trolig til hensikt å starte et militæropprør, hevdet Venezuelas president Nicolás Maduro under sin ukentlige TV-tale.

– Vi vet hvor de er på vei, og vi har alle våre militære styrker og politi i beredskap, fortalte Maduro og slo fast:

– Jeg kommer til å be om maksstraff for dem som deltok i dette terrorangrepet.

Vil etablere sannhetskommisjon

Angrepet skjedde dager etter at Maduro fikk valgt en ny grunnlovsgivende forsamling.

Lederne av opposisjonen som boikottet det omstridte valget 30. juni, har oppfordret til nye protester mandag.

Forsamlingen synes så langt å rette søkelyset mot Maduros motstandere, slik presidenten advarte. Lørdag sparket forsamlingen riksadvokat Luisa Ortega Diaz, en uttalt kritiker av Maduro. Ortega selv hevder at et kupp mot landets forfatning er i full gang.

Søndag ble det kjent at presidenten vil opprette en såkalt sannhetskommisjon som skal sørge for at de som er ansvarlige for uroen i landet, blir straffet.

Lov mot fascisme

Ifølge presidenten vurderer forsamlingen å innføre en lov mot «hat, intoleranse og fascisme», som skal straffe dem som er ansvarlige for uroen i landet.

Maduro har ofte referert til opposisjonsledere og demonstranter som fascister.

I TV-sendingen pekte han ut lederen for nasjonalforsamlingen, Julio Borges, og sendte følgende advarsel til ham: – Rettferdigheten vil innhente deg.

Politisk krise

Den politiske krisen i Venezuela er forverret etter at den grunnlovgivende forsamlingen ble valgt 30. juni. Forsamlingen har fått makt til å skrive en ny grunnlov og oppløse nasjonalforsamlingen, der opposisjonen har hatt flertall siden 2015.

Nasjonalforsamlingen planla å samles mandag for å vise at de kommer til å fortsette med sine oppgaver uavhengig av hva forsamlingen måtte finne på.

Venezuela har vært preget av politisk uro siden april. Over 120 personer er drept, nær 2.000 såret og 500 pågrepet i opptøyer.

Det oljerike søramerikanske landet sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet samt mangel på medisiner og andre basisvarer.

