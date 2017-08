Libysk kystvakt returnerer over tusen migranter til Libya

Den internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM) opplyser i Roma at 1.124 mennesker er blitt plukket opp fra skrøpelige farkoster til havs siden fredag.

Den italienske regjeringen vedtok i juli å sette i verk en plan om å yte teknisk og logistisk hjelp til den libyske kystvakten. Målet var å fange opp flere migranter før de satte kursen over Middelhavet.

Under det foreløpig siste redningsoppdraget tok Libyas kystvakt mandag hånd om 155 personer ikke langt utenfor hovedstaden Tripoli.

Mange observatører ser på den italienske operasjonen som et tiltak som for alvor kan være med på å demme opp for strømmen av migranter over Middelhavet.

(©NTB)