Kenyas president maner til ro før valget

Det er tett løp mellom Kenyatta og hans erkerival Raila Odinga foran presidentvalget, og frykten for uro på valgdagen er stor.

– Etter å ha avgitt din stemme, vær så snill å gå hjem, sa Kenyatta i en TV-sendt tale mandag kveld.

– Dra tilbake til din nabo. Uansett hvor han eller hun kommer fra, uansett deres stamme, deres farge eller religion. Ta dem i hånden, del et måltid og si til dem, «la oss vente på resultatene», for Kenya kommer til å bestå i lang tid etter dette valget, fortsatte Kenyatta.

I forrige valg i 2013 vant Kenyatta, sønn av Kenyas landsfader Jomo Kenyatta, da han så vidt klarte å kare til seg over 50 prosent av stemmene i første valgomgang.

Mange kenyanere frykter at årets valg skal bli et blodbad lik det i 2007, da over 1.000 mennesker mistet livet i uroen som oppsto etter valget.

