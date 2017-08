Egg med insektmiddel funnet i Frankrike

13 forsyninger med egg som inneholder fipronil, er funnet ved to matforedlingsbedrifter, opplyser det franske landbruksdepartementet i en uttalelse mandag.

Det fremkommer ikke av uttalelsen om eggene har havnet i matvarer som er sendt ut til butikkene. Samme dag opplyste EU at også Storbritannia har importert nederlandske egg som kan inneholde middelet.

– Det er nå opp til svenske, sveitsiske, franske og britiske myndigheter å sjekke, ettersom alle disse eggene er mulige å spore, sier EU-kommisjonens talskvinne Anna-Kaisa Itkonen.

Millioner av egg som kan inneholde fipronil, er allerede trukket fra markedet i Tyskland, Nederland, Belgia, Sveits og Sverige. Middelet er potensielt skadelig for mennesker.

Det britiske mattilsynet opplyser at de nå undersøker distribusjonen av egg som kan inneholde middelet. Tilsynet understreker samtidig at det er snakk om et mindre antall egg, "0,00001 prosent» av eggene som årlig importeres til Storbritannia.

Høns avlives

Det var tidligere denne måneden at nederlandske myndigheter kunngjorde funn av fipronil i egg fra 17 hønsefarmer. Eggene inneholdt for høyde verdier av stoffet, som kan forårsake skader på lever, skjoldbruskkjertel og nyrer.

Nederland produserer om lag 10 milliarder egg i året, og 60–70 prosent av produksjonen blir eksportert til Tyskland.

Den nederlandske landbruksorganisasjonen LTO opplyste mandag at millioner av høns fra 150 hønsefarmer rundt om i landet kan bli avlivet i tillegg til de 300.000 som allerede er destruert.

Alle de berørte hønsefarmene i Nederland var kunder av et firma som behandlet farmene med avlusningsmiddelet Dega-16. Middelet ble tilsatt fipronil, et vanlig virkestoff for å bli kvitt lopper, lus og flått hos dyr. Men det er forbudt å bruke det på dyr som brukes i matproduksjon.

Kjente til saken

Det skal være det nederlandske selskapet Chickfriend som har forsynt hønsefarmer med avlusningsmiddelet Dega-16. Middelet fipronil skal Chickfriend ha kjøpt fra et belgisk selskap, ifølge nederlandsk og belgisk presse.

Også i belgiske egg er det funnet rester av fipronil, men langt under EUs grenseverdier, ifølge landets myndigheter. Egg fra 57 belgiske produsenter er blitt stanset som en preventivt tiltak, om lag en firedel av landets hønsefarmer.

Belgias landbruksminister Denis Ducarme har imidlertid bedt landets mattilsyn legge fram en full rapport innen tirsdag om hvorfor de øvrige EU-landene først fikk beskjed 20. juli, når tilsynet hadde opplysninger om saken allerede i juni.

