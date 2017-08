Bilprodusenten Renault inngår kjempekontrakt med Iran

Kontrakten er den største i sitt slag som Iran har inngått med en utenlandsk partner om biler. Den er et resultat av at internasjonale sanksjoner mot Iran ble hevet etter atomvåpenavtalen i 2015.

Kontrakten ble kunngjort bare dager etter at president Donald Trump undertegnet en ny pakke med sanksjoner rettet mot Russland, Iran og Nord-Korea.

Irans industriminister Mohammed Reza Nematzadeh sa under en seremoni i Teheran mandag at avtalen innebærer opprettelsen av et designsenter som skal være rettet inn mot innovasjon og forskning.

Kontrakten vil føre til 3.000 nye jobber i de to samarbeidende iranske selskapene IDRO og Negin Group, henholdsvis statlig og privat. Fabrikken skal ligge i utkanten av Teheran og skal i 2018 begynne leveranser av Renaults lavprismerker Duster og Symbol.

Renault blir majoritetseier og får for første gang sitt eget distribusjonsnett i Iran.

Siden sanksjoner mot Iran ble opphevet, har flere franske selskap inngått kontrakter i landet. I fjor inngikk Peugeot-Citroën en avtale med iranske Khodro om bygging av 200.000 biler i året. I juli spikret oljegiganten Total en gasskontrakt verdt 40 milliarder kroner.

