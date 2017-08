Al Jazeera varsler rettslige skritt mot Israel

Israelske myndigheter kunngjorde søndag at den qatarske TV-kanalens kontor i landet skal stenges og at dens journalister skal fratas akkrediteringen. Det er ennå ikke klart når tiltaket iverksettes.

– Al Jazeera fordømmer denne beslutningen som er tatt av en stat som hevder å være det eneste demokratiet i Midtøsten. Al Jazeera vil understreke at kanalen følger utviklingen tett og, avhengig av hvilken beslutning Israel ender opp med, kommer vi til å foreta nødvendige rettslige skritt, heter det i en uttalelse fra Al Jazeera mandag.

Samtidig har Al Jazeeras politiske kommentator Marwan Bishara uttalt seg. Han viser det til det han kaller ironien i at Israel nå gjør det samme som sunnimuslimske land i regionen.

– Disse diktaturene instruerer nå Israel på hvordan presse og akkreditering skal håndteres. Israel følger opp signaler fra arabiske diktatorer, sier han.

Israelske myndigheter mener at Al Jazeera har oppfordret til vold med sin dekning av konflikten på Haram al-Sharif, som jødene kaller Tempelhøyden, der al-Aqsa-moskeen ligger. Kanalen har av kommunikasjonsminister Ayoob Kara blitt omtalt som et «verktøy» for IS, Hamas, Hizbollah og Iran.

Fra før har Al Jazeera fått sine kontorer stengt og sendingene blokkert i Saudi-Arabia, Jordan, De forente arabiske emirater, Egypt, Irak, Syria og Bahrain.

(©NTB)