Afghanske myndigheter: Taliban og IS samarbeidet om massakre

Personene ble ifølge provinsmyndighetene drept i landsbyen Mirzawalang lørdag, etter at opprørere tok kontroll over et område i Sayad-distriktet. Flesteparten var sivile, blant dem flere kvinner og barn, ifølge myndighetene.

– Det var en felles operasjon mellom Daesh- og Taliban-krigere. De hadde rekruttert styrker fra andre provinser i landet og angrep landsbyen Mirzawalang, sier Zabihullah Amani, talsmann for provinsguvernøren.

Daesh er en av flere forkortelser som brukes om den ytterliggående islamistiske gruppa som kaller seg Den islamske staten (IS).

Landsbyen Mirzawalang ligger i en svært utilgjengelig del av landet, og tallet på døde er ikke bekreftet av andre kilder enn myndighetene.

Amani hevder at gruppen med IS- og Taliban-krigere var ledet av den lokale Taliban-lederen Sher Mohammad Ghazanfar, som ifølge talsmannen har sverget lojalitet til IS.

– Krigerne tok kontroll over området, og det førte til massakren av uskyldige og forsvarsløse sivile, sier Amani.

Taliban og IS har gjentatte ganger vært i kamper med hverandre siden sistnevnte gruppe etablerte seg i landet i 2015. Før helgens angrep hadde de to gruppene kun gjennomført angrep sammen om lag tre ganger, ifølge en afghansk sikkerhetskilde.

Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid bekrefter at gruppen i helgen tok kontroll over Mirzawalang. Han sier imidlertid at Taliban gjennomførte angrepet alene, og han avviser at sivile ble drept.

