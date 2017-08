14 drept i sammenstøt i Kongo

Fire medlemmer av den kristne politiske bevegelsen Bundu dia Mayala og åtte andre ble drept av streifskudd i Kinshasa, opplyser polititalsmann Pierrot Mwanamputu. I tillegg ble to personer drept i et tilsvarende sammenstøt sørvest i landet, opplyser han.

Politiet legger skylden for sammenstøtet på Bundu dia Mayala-bevegelsen. Bevegelsen ble opprettet av den kristne sekten Bundu dia Kongos leder Ne Mwanda Nsemi etter at sekten hans ble forbudt. Han satt i likhet med mange av sektens medlemmer i Makal-fengselet da antatte medlemmer av sekten i mai angrep fengselet for å hente ut lederen og de øvrige medlemmene.

Det er anslått at over 4.000 personer kom seg ut av fengselet under rømningen.

Ne Mwanda Nsemi har mange tilhengere sørvest i landet, og flere hundre personer har blitt drept i sammenstøt mellom hans bevegelse og myndighetene siden 2008.

