– Al-Qaida trekker seg ut fra provins i Jemen

Al-Qaida på den arabiske halvøy (AQAP) har under konflikten mellom Houthi-opprørere og den saudistøttede regjeringen forsøkt å utvide sitt nærvær sør i landet.

Men elitestyrker trent opp av De forente arabiske emirater iverksatte torsdag før helgen en stor aksjon mot al-Qaida-opprørerne i provinsen Shabwa. Det resulterte i at opprørerne valgte å gå inn for en «taktisk tilbaketrekking» fra provinsen, uten at det oppsto noen større sammenstøt, ifølge den høytstående militærtjenestemannen.

Opprørerne skal ha forsøkt å ta seg inn i naboprovinsen Abyan i stedet, noe også innbyggere nær grensen mellom de to provinsene har sagt. Meldinger derfra går ut på at minst 45 kjøretøy med AQAP-opprørere tok seg inn i Abyan.

Shabwa-provinsen har fungert som en viktig skanse for AQAP, men opprørerne har siden innsettelsen av USAs president Donald Trump i januar blitt påført stadige tilbakeslag i takt med økt bruk av droner. I juni ble AQAP-leder Abu Khattab al-Awlaqi drept i et amerikansk droneangrep, ifølge Pentagon.

Pentagon bekrefter at USA bisto elitestyrkene i torsdagens offensiv med «et svært begrenset antall» bakkestyrker. Også De forente arabiske emirater bekrefter amerikansk støtte.

Konflikten i Jemen har siden 2015 ført til at over 10.000 sivile har mistet livet og 3 millioner drevet på flukt.

