Venezuelas militære: Én drept i angrep mot militærbase

Hærsjef Jesus Suarez Chourio sier søndag kveld at angrepet var «betalt» av opposisjonen og dens «kollaboratører», inkludert «det nordamerikanske imperiet», en betegnelse myntet på USA.

Angrepet mot militærbasen, som ligger i byen Valencia nord i landet, skjedde søndag morgen lokal tid. Under angrepet ble en av angriperne drept og en annen alvorlig såret, sier Chourio.

I tillegg er flere personer pågrepet, ifølge en uttalelse fra militæret. De pågrepne er en løytnant og en gruppe sivile som var ikledd militæruniformer, heter det i uttalelsen.

I uttalelsen hevdes det videre at de pågrepne har innrømmet å ha utført angrepet på bestilling fra «høyreekstreme aktivister» i samarbeid med utenlandske myndigheter.

Våpen stjålet

Under angrepet ble det stjålet flere skytevåpen fra basen, og det jaktes på dem som kom seg unna med våpnene, heter det i uttalelsen. Aksjonen til gruppen som gjennomførte angrepet, ble ifølge venezuelanske myndigheter kalt «Operasjon David».

Sosialistpartiets leder Diosdado Cabello omtaler på Twitter hendelsen som et terrorangrep.

Ifølge ham skal alt ellers være som normalt på landets militærbaser, og situasjonen er under kontroll.

– Ikke kuppforsøk

Meldingene om angrepet kommer etter at en gruppe menn ikledd militæruniformer la ut en video på internett. I videoen erklærer mennene at de i delstaten Carabobo, der Valencia ligger, gjør opprør mot regjeringen til president Nicolás Maduro, skriver avisa El Nacional.

Videre i videoen sier en mann som identifiserer seg som kaptein Juan Caguaripano at det ikke er snakk om et kupp, men en «sivil og militær handling for å gjenopprette konstitusjonell orden».

Politisk krise

Den politiske krisen i Venezuela er forverret etter at Maduro holdt et omstridt valg til grunnlovgivende forsamling 30. juli. Forsamlingen har fått makt til å skrive en ny grunnlov og oppløse nasjonalforsamlingen, der opposisjonen har hatt flertall siden 2015.

På sin første arbeidsdag lørdag avsatte forsamlingen landets riksadvokat, Luisa Ortega Diaz, en uttalt kritiker av Maduro. Ortega Diaz selv hevder at et kupp mot landets forfatning er i full gang.

Venezuela vært preget av politisk uro siden april. Mer enn 120 personer er drept, nær 2.000 såret og 500 pågrepet i opptøyer.

Det oljerike søramerikanske landet sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet samt mangel på medisiner og andre basisvarer.

