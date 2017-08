Venezuelanske myndigheter: Flere pågrepet etter angrep mot militærbase

Sosialistpartiets leder Diosdado Cabello omtaler på Twitter hendelsen som et terrorangrep.

Myndighetene opplyser søndag ettermiddag at flere personer er pågrepet.

Militærbasen ligger i byen Valencia i delstaten Carabobo og er kontrollert av soldater lojale til presidenten og regjeringen. Et øyenvitne hevder overfor Reuters at det ble avfyrt skudd i byen.

Det er foreløpig ikke klart hvem de pågrepne er, men meldingene om hendelsen kommer etter at gruppe menn ikledd militæruniformer la ut en video på internett. I videoen erklærer mennene at de i delstaten Carabobo gjør opprør mot regjeringen til president Nicolás Maduro, skriver avisa El Nacional.

I videoen sier en mann som identifiserer seg som kaptein Juan Caguaripano at det ikke er snakk om et kupp, men en «sivil og militær handling for å gjenopprette konstitusjonell orden».

