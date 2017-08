Syria-gransker trekker seg i protest fra FN-kommisjon

Del Ponte sier i et intervju med den sveitsiske avisen Blick at hun gir opp fordi hun er frustrert over kommisjonen som «gjør absolutt ingenting».

Hun beskylder samtidig medlemmer i FNs sikkerhetsråd for ikke å ville oppnå rettferdighet i Syria. Gjennom kommisjonen har hun flere ganger anmodet Sikkerhetsrådet om å be Den internasjonale straffedomstolen (ICC) etterforske situasjonen i Syria, uten hell.

I intervjuet med avisen kommer det også fram at del Ponte aldri har sett lignende forbrytelser begått andre steder, verken i Rwanda eller i det tidligere Jugoslavia.

Del Ponte er ett av fire medlemmer i granskingskommisjonen som ble nedsatt av Sikkerhetsrådet høsten 2012 for å granske menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser i Syria.

Den pågående krigen i Syria har ført til at over 330.000 mennesker har dødd, og flere millioner er drevet på flukt.

Selv om kommisjonen har utgitt tolv rapporter om krigsforbrytelser i Syria, har medlemmene aldri selv fått reist inn i det krigsherjede landet. I stedet har de måttet utgi rapporter på bakgrunn av intervjuer, bilder, helseregistre og andre dokumenter.

Del Ponte er 70 år gammel, fra Sveits og har tidligere gransket krigsforbrytelser i Rwanda og i det tidligere Jugoslavia. Det er ikke første gangen hun har uttrykt frustrasjon over FNs arbeid i Syria.

