Regjeringsstyrkene rykker fram mot IS i Syria

Det statlige nyhetsbyrået Sana meldte lørdag at soldatene hadde gått inn i byen Al-Sukhnah fra tre retninger, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Den var regnet som den ytterliggående islamistgruppa IS' siste høyborg i Homs-provinsen.

Syriske myndigheter har så langt ikke kommentert meldingene om at byen skal være erobret.

Al-Sukhnah ligger langs motorveien mellom byene Palmyra og Deir al-Zor, der regjeringsstyrkene har vært beleiret av IS siden 2015. Ifølge SOHR har regjeringsstyrkene rykket fram flere steder sentralt i landet og i nord, med «betydelig framgang» sør for Raqqa by.

– Det er nå bare fire kilometer mellom regimestyrkene og byen Madan, som er den siste IS-kontrollerte byen på landsbygda i Raqqa-provinsen, ifølge SOHR.

Madan ligger ved grensa til provinsen og Deir al-Zor.

Regjeringsstyrker, støttet av russiske fly og iranskstøttet milits, har også rykket fremover i Hama-provinsen og i de sørlige delene av Raqqa-provinsen.

Den USA-støttede kampen mot IS er nå hovedsakelig konsentrert om byen Raqqa, som gruppen har erklært som hovedsete i sitt kalifat. USA støtter opprørsalliansen Syriske demokratiske styrker (SDF) som kjemper mot IS i byen.

