Provinsguvernør: Over 30 drept av Taliban nord i Afghanistan

Personene, blant dem flere kvinner og barn, ble skutt lørdag morgen etter at Taliban tok kontroll over et område i Sayad-distriktet, sier Zahir Wahdat, guvernør i Sari Pul-provinsen.

Også afghanske sikkerhetsstyrker er blant de drepte, ifølge Wahdat.

Taliban har tatt på seg ansvaret for angrepet, men nekter for at sivile er drept.

