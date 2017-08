Opposisjonen: Venezuela er tatt som gissel

Opposisjonen kom med påstanden lørdag etter at den nyinnsatte grunnlovsgivende forsamlingen avsatte landets riksadvokat, Luisa Ortega Diaz (59).

– Én hånd, ett politisk parti har tatt full kontroll på en udemokratisk måte som er rent diktatorisk, sa Julio Borges, lederen for landets opposisjonskontrollerte nasjonalforsamling, til fremmøtte journalister.

Ortega selv kommenterte at et kupp mot landets forfatning er i full gang.

– Jeg vil fortsette å kjempe for venezuelanere, for deres frihet og deres rettigheter, til siste åndedrag, sa hun.

Kraftig fordømmelse

Verdenssamfunnet har reagert kraftig på at forsamlingen avsatte riksadvokaten.

– USA fordømmer den ulovlige avsettelsen av Ortega, tvitret utenriksdepartementets talskvinne Heather Nauert og la til at fjerningen var et ytterligere skritt for å styrke det autoritær diktaturet til Maduros regime.

Colombia, Chile, Guatemala, Mexico, Panama og Peru ga også sparkingen av Ortega det glatte lag. Avsettelsen var den første konkrete handlingen den Maduro-tro forsamlingen har foretatt seg.

Den gjorde det også klart at hun vil bli stilt for retten for «uregelmessigheter» fra sin tid som riksadvokat og at hun ikke får forlate landet.

59 -åringen ble hindret av dusinvis av soldater fra å komme inn på sitt kontor lørdag. Hun godtar ikke at hun er sparket, ei heller at forsamlingen allerede har tatt i ed hennes erstatter, Maduros trofaste støttespiller Tarek William Saab.

Torn i øyet

Ortega har vært en torn i Maduros øye i månedsvis og har fordømt lovligheten av den grunnlovsgivende forsamlingen presidenten sørget for å få valgt i en avstemning som allerede granskes for omfattende fusk.

En av forsamlingens mest fremtredende medlemmer, Diosdado Cabello, sa dette om fjerningen av riksadvokaten: – Dette er ikke en personlig, politisk lynsjing – vi følger bare loven.

Men selv om det var ventet fra de fleste hold at Luisa Ortega Diaz ville bli avsatt, har hurtigheten det ble gjennomført på og det faktum at vedtaket var enstemmig, sendt lange skygger av ubehag og uro over Venezuela.

(©NTB)