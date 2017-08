Minst åtte drept i kirke i Nigeria

Kirken der skytingen skjedde søndag, ligger i byen Ozubulu i delstaten Anambra. Garba Umar i delstatspolitiet opplyser at åtte personer er drept, og at det var én mann som gjennomførte angrepet.

Angrepet var rettet mot én enkelt person i kirken, ifølge politiet. Men etter å ha skutt denne personen, åpnet mannen ild mot øvrige kirkegjengere.

Øyenvitner sier imidlertid til nyhetsbyrået AFP at det var fem maskerte menn som stormet kirken, og at de frykter at opptil 20 personer er døde. En ikke navngitt sykehusansatt sier til nyhetsbyrået at tolv personer er døde.

